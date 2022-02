Rouen. Seine-Maritime : le communiste Thierry Foucaud passe la main

"À un moment donné, il faut passer la main", explique Thierry Foucaud qui s'apprête à quitter le palais du Luxembourg au 1er juin 2018. Le procédé est classique. Il s'agit de laisser sa place en cours de mandat pour laisser l'opportunité à sa suppléante, Céline Brulin, de préparer sa réélection. "Il faut qu'elle ait le temps de s'immerger avec les collectivités locales dans le département. On en avait discuté depuis le début du mandat."

À cet argument, l'élu ajoute celui de la parité. "Il y a trois députés communistes en Seine-Maritime qui sont tous des hommes. C'est bien que ce soit une femme, qui a la connaissance des collectivités locales qui me remplace".

Céline Brulin prend le relais

Céline Brulin est en effet conseillère régionale, conseillère municipale de Bolbec (Seine-Maritime) et secrétaire départementale du parti communiste de Seine-Maritime. Elle a aussi l'expérience des campagnes électorales avec notamment celle des législatives de 2017 dans la 9e circonscription ou celle des municipales à Bolbec en 2014.

"Je suis très honorée de succéder à Thierry, explique-t-elle. Vous pouvez compter sur moi pour faire preuve d'énergie. Et pas à un train de sénateur". L'élue entend bien s'engager sur les questions de santé et de défense du service public. Et elle aura fort à faire pour son premier jour dans l'hémicycle, mardi 5 juin 2018 avec l'examen du texte de la réforme ferroviaire.

"C'est une femme intelligente, à l'écoute et très travailleuse", dit Thierry Foucaud de sa successeur.

Lui part sans nostalgie, dit-il, en emportant ses souvenirs "bons et mauvais" de 20 ans passés sous les ors de la République. "Les meilleurs sont les moments où l'on s'est senti utile. Comme lorsque j'ai obtenu des postes supplémentaires pour les dialysés en Normandie ou lorsque l'on a obtenu des vaccins contre la méningite pour Dieppe."