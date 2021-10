Cérémonie d'honneurs militaires à l'adjudant Ludovic Richard

Une centaine de gendarmes ornais, les motards , drapeaux et musique de la gendarmerie … des délégations de la Police, des douanes, des pompiers … les autorités administratives et judiciaires…

... et un cercueil, au pied d’un drapeau en berne, dans la cour d’honneur de la caserne d’Alençon.

Beaucoup d’émotion chez les collègues de Ludovic Richard, lors de cette cérémonie, en présence de Christine, gendarme elle aussi … sa compagne.



Une cérémonie en présence de l’ensemble des parlementaires ornais, du Préfet de l’Orne, et du général de corps d'armée Laurent Muller : il est le major général de la gendarmerie nationale.

Durant la cérémonie Ludovic Richard a été élevé au grade d’adjudant chef ; la médaille militaire lui a aussi été remise.



Ses obsèques seront célébrée à 15h30, cet après-midi, à Tinchebray.