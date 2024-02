[Vidéo] Alençon. Tentative de meurtre à la gendarmerie : un exercice pour les collégiens en stage à la caserne

Un stage pas comme les autres. 21 élèves de troisième du collège Louise-Michel dans le quartier de Perseigne se sont portés volontaires pour participer à un stage découverte à la gendarmerie. Ils ont passé trois jours en immersion au sein de la caserne d'Alençon. Le stage s'est terminé jeudi 1er février par une mise en situation particulière : une tentative de meurtre par arme blanche.

Yusup Ozdemirov s'est porté volontaire pour jouer le témoin de la scène. Il appelle fictivement le 17 et donne les informations nécessaires aux forces de l'ordre. "Une personne s'est fait planter avec un couteau par un agresseur qui s'est enfui. Il est à terre, il est conscient, il y a du sang", décrit le jeune. Les brigades de gendarmerie et du PSIG sont ensuite intervenues, armées, et ont procédé à l'arrestation de l'individu.

Yusup Ozdemirov, témoin principal de la scène, a décrit ce qu'il a vu à la gendarmerie.

"Avoir une autre image des forces de l'ordre"

L'exercice terminé, les élèves ont ensuite échangé avec les protagonistes de la mise en scène et ont posé de nombreuses questions. Il conclut trois jours de découverte du fonctionnement de la gendarmerie de l'Orne. "Ça leur permet de voir autre chose, de connaître un peu mieux l'institution et d'avoir une autre image et un autre regard sur les forces de l'ordre", explique le commandant Abdelhadi, de la brigade d'Alençon.

Le stage a conquis Yusup. "C'était bien, j'ai appris plein de choses. Avant, je pensais que c'était comme la police, qu'ils arrêtaient juste les gens qui font des choses illégales. Là, j'ai appris que c'est beaucoup plus que ça", conclut le collégien. Chaque année, la gendarmerie d'Alençon réalise deux sessions de stage découverte avec des jeunes.