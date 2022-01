Hors Normandie. Equipe de France : Le Normand Ousmane Dembélé ira à la coupe du monde

Le sélectionneur Didier Deschamps l'a annoncé peu après 20 heures le jeudi 17 mai 2018, Ousmane Dembélé sera présent avec l'équipe de France pendant la coupe du monde en Russie qui commencera le jeudi 14 juin 2018.

• À lire aussi. Dembélé au Barça, une aubaine pour l'Évreux FC



Des anciens joueurs de Caen et du Havre dans la sélection

Dembélé n'est pas le seul Normand de la liste de Didier Deschamps. On retrouvera dans le groupe plusieurs joueurs qui ont joué en Normandie. Steve Mandanda, Benjamin Mendy et Paul Pogba ont joué pour le Havre Athletic Club tandis que Thomas Lemar et N'Golo Kanté ont joué au Stade Malherbe Caen. Steven N'Zonzi y a également joué en jeunes.

La liste des 23 :Hugo Lloris, Alphonse Aréola, Steve Mandanda, Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Thomas Lemar, Steven N'Zonzi, Kyllian M'bappé, Ousman Dembélé, Nabil Fékir, Antoine Griezmann, Florian Thauvin, Olivier Giroud