Rouen. Dans l'agglo rouennaise, les supporters de l'OM sont prêts pour la finale !

Les supporters français et de l'OM l'attendaient depuis 14 longues années. Ce mercredi 16 mai 2018, Marseille dispute une finale de coupe d'Europe, celle de l'Europa League, contre l'Atlético Madrid. Dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), de nombreux fans sont dans les starting-blocks depuis des semaines. Pour montrer leur soutien, des initiatives ont donc poussé à droite et à gauche.

Des éclairs aux couleurs de l'OM

C'est le cas par exemple à la boulangerie O grain d'or, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Sur une idée de son fils, Jacques Ferreira da Silva a accepté de créer des éclairs aux couleurs de l'OM. Et ce qui s'avançait comme une blague a finalement pris des proportions exceptionnelles. "On avait prévu de faire 40 éclairs chocolat et 40 à la vanille. Nous voilà repartis à notre troisième tournée de pâte à choux de la journée et au 25e litre de crème pâtissière donc on est parti pour 300 à 400 pièces", confie l'artisan, dont le carnet de commandes a explosé et qui a "même reçu des appels de félicitations depuis Marseille".

Beaucoup plus conventionnel, d'autres supporters ont prévu d'aller suivre le match dans les bars et sur les terrasses de Rouen. C'est par exemple le cas de Martin Kadem, Simon Gaspar et Mathieu Barra, trois amis lycéens qui voulaient suivre ce match à part dans un cadre spécial. "On s'est dit qu'il y aurait une belle ambiance, c'est assez rare à Rouen", explique Martin. Simon, lui, a appris à aimer le club en suivant son parcours en coupe d'Europe. Un petit peu comme Mathieu, qui supporte une autre équipe mais qui "veut garder des souvenirs de ce beau parcours". Comme eux, les supporters Rouennais de l'OM sont fin prêts à faire la fête !