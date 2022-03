Rouen. [Coupe du monde] Portugal-Espagne : les supporters rouennais sont prêts

Iniesta, Ramos et Piqué d'un côté, Ronaldo, Pepe, Lopes de l'autre. C'est le premier choc dans cette coupe du monde de football 2018, ce vendredi 15 juin 2018. Et s'il y en a qui connaissent les joueurs, les statistiques et les pronostics par cœur, ce sont bien les supporters des deux équipes.

À Rouen (Seine-Maritime), certains gardent leur pays d'origine dans leur cœur et sont toujours derrière l'équipe nationale, peut-être même plus que derrière la France.

"Un match nul ce serait très bien pour tout le monde"

Raul de Almeida par exemple est né au Portugal et aucun doute sur l'équipe qu'il supporte durant ce mondial : "le Portugal bien sûr !" Il est en France depuis 41 ans "mais dans mon cœur, je serais toujours Portugais".

Pour ce match face à l'Espagne, il s'attend à une rencontre difficile : "Ce sera un match très équilibré, ce sont deux équipes de même niveau donc difficile à dire. Un match nul ce serait très bien pour tout le monde je pense."

Il voit les champions d'Europe en titre aller loin même si, "là, c'est un championnat du monde donc la compétition est beaucoup plus élevée. On n'est pas favoris, mais on est candidats à la victoire."

La force de l'équipe du Portugal ? "Ronaldo bien sûr et puis le collectif et le mental. Ils l'ont prouvé en 2016."

Une équipe d'Espagne en difficulté ?

Côté espagnol, on n'est pas beaucoup plus confiant, à l'image de Mathieu Cerdan. Il faut dire que le sélectionneur a été limogé deux jours avant le premier match du mondial. "Ça va être difficile. Ils se sont mis en difficulté en virant l'entraîneur, commente le jeune rouennais. Je pense à un match nul. 1-1."

Son papa, Luc Cerdan, originaire de la région d'Alicante, n'est pas du même avis : "Ah non ! Moi je dis 1-0 ou 2-1 pour l'Espagne."

"Je souhaite bon courage aux Portugais, mais ils vont perdre", ajoute-t-il en riant. Luc Cerdan voit l'équipe espagnole aller loin, "malgré le changement de sélectionneur, j'ai confiance en cette équipe parce qu'ils ont vieux briscards qui totalisent au moins trois coupes du monde : Ramos, Piqué, Iniesta, Busquets. Ils vont tirer les jeunes joueurs de talent avec eux."

Tous se donnent en tout cas rendez-vous à 20 heures, devant la télé.