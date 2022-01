Hors Normandie. Une fan absolue de P!nk persévère et parvient à chanter pendant son concert (vidéo)

Une jeune habitante de Vancouver vous soutiendra plus que jamais qu'il faut croire en ses rêves. Le sien était de rencontrer sa chanteuse préférée P!nk. Victoria s'est donc lancée dans une campagne de communication sur les réseaux sociaux, en interpellant notamment le premier ministre canadien Justin Trudeau.

A force de persévérance, la jeune femme a pu assister au concert de la star le 12 mai à Vancouver. Elle a même pu chanter dans la salle de concert, face à P!nk qui a visiblement été touchée par sa prestation.

Regardez :

It happened! #VicAndPink #BeautifulTraumaTour thank you @Pink for making me feel I can do anything. @RogersArena @LiveNation pic.twitter.com/8hkfS4KlDt