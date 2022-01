Caen. Téléphone : encore une panne de réseau ce mardi en Normandie

Tout comme la journée du lundi 14 mai 2018, de nouveaux messages sur les réseaux sociaux ont encore alerté sur le sujet, il est difficile de se joindre ce mardi 15 mai 2018 en Normandie.

#ORANGE La panne géante sur la téléphonie fixe et mobile est toujours d'actualité. Voici une information reçue ce matin d'un opérateur tiers : " les opérations effectuées hier pour rétablir le service à 16h45 n'ont pas supportés la charge à la reprise des activités vers 10h00." — Cmoncoiffet (@Cmoncoiffet) 15 mai 2018

Alors que l'incident était clos hier vers 16h45, il s'avère que le réseau téléphonique a de nouveau été impacté ce mardi 15 mai 2018 et cela touche encore tous les opérateurs téléphoniques et plus particulièrement les interconnexions entre opérateurs différents. Contacté, Orange Normandie répond : " Un incident technique impacte de nouveau l'interconnexion voix fixes et mobiles entre Orange et les opérateurs tiers. L'accès internet n'est pas concerné. Il ne s'agit pas d'une panne mais bien d'un service fortement dégradé pour les interconnexions... Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir au plus vite le service suite à des perturbations sur une plateforme d'interconnexion. Orange s'excuse pour la gêne occasionnée."

A la mi-journée, Orange a déclaré que le service revient progressivement à la normale et précise que "la situation demeure sous vigilance et les équipes d'Orange sont pleinement mobilisées pour surveiller la situation dans les prochaines heures. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée."