Caen. Caen : une pêche aux canards géante aux rives de l'Orne

De la danse, des canards…Une journée événement aura lieu le samedi 19 mai 2018 au centre commercial Les rives de l'Orne à Caen dès 10 heures du matin. En effet, le centre a dévoilé un programme qui ravira les amateurs de shopping, de musique et même de pêche aux canards !

Le programme (chargé) de la journée

L'activité phare et la plus étonnante de la journée sera la grande pêche aux canards, sur l'Orne ! En famille ou entre amis, il va être possible de tenter de pêcher des canards à bord de pédalos et pourquoi pas gagner des cadeaux et bons d'achats. Les amateurs de musique pourront eux danser sur l'esplanade de 17 heures à 20 heures grâce à un set d'un DJ caennais. Une guinguette est également organisée lors de cette journée.

Le magasin Event's Family disposera d'un "pop-up store" sur l'esplanade et proposera des vêtements d'été. Ce sera l'occasion idéale de choisir la paire de tongs idéale pour la plage.

Le magasin Event's Family proposera des vêtements d'été sur l'esplanade - Rives de l'Orne

Enfin, un vide dressing solidaire est organisé avec la présence plusieurs blogueuses caennaises. Une partie des profits sera reversée à la ligue contre le cancer. De quoi alimenter son vide-dressing et son compte instagram pour la bonne cause.

De 10 heures à 20 heures. Centre commercial Les rives de l'orne, quai Amiral Hamelin à Caen.