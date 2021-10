A voir : les sorties cinéma du mercredi 11 janvier

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*J. Edgar



Biopic américain de Clint Eastwood avec Léonardo Di Caprio et Naomi Watts



Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e siècle. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.



*La colline aux coquelicots



Film dramatique d'animation japonaise de Goro Miyazaki



Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et partager une émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.





*Parlez-moi de vous



Comédie dramatique française avec Karin Viard et Nicolas Duvauchelle



À 40 ans, Mélina est la voix la plus célèbre de France. Animatrice à la radio, la nuit à l’antenne elle résout les problèmes affectifs et sexuels des auditeurs avec impertinence, humour et sans tabou. Tout le monde connaît sa voix, mais personne ne connaît son visage.

Dans la vie, elle évite tout contact et vit comme une vieille fille dans les beaux quartiers. Partie à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue, elle découvre que celle-ci vit au sein d’une famille nombreuse, en banlieue. Elle décide de s'approcher d'elle, incognito....

Ecoutez le programmateur Hubert Marchand ,(coup de coeur en rouge) ,nous présenter les sorties de la semaine en France et à Aunay sur Odon.



Cinéma "Le Paradiso" place de l'hôtel de ville 14260 Aunay sur Odon





Programme complet et animations à retrouver sur www.cineparadiso.fr