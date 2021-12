Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 16 juin 2017

MANCHE

À partir de ce vendredi 16 et jusqu'au dimanche 18 juin 2017, c'est la grande fête du foot à l'US Saint Martin des Champs avec Tendance Ouest. Aujourd'hui le tournoi vétérans à partir de 19h30, samedi 1re édition de la Kids Cup, un tournoi U9, U11, U13 et U15. Dimanche: Tournois sénior et féminin. Cette année, le club est partenaire de l'association " Le visage du bonheur " et met en place l'action de solidarité " VIDE TON SAC! ". Pour tout équipement donné en bon état une boisson sera offerte aux donateurs. Renseignements au 06 75 89 26 60.

La fête du chien se tient à Tourlaville ce dimanche 18 juin 2017, de 15 à 18 heures, plage de Collignon, parking de rue des Dauphins. Participation gratuite. Démonstration d éducation canine et d'exercices d'agilité. Possibilité de tester le parcours d'agilité. Organisé par l'Association CEC du Val de Saire.

CALVADOS

Vendredi 16 juin 2017, venez découvrir et partager un moment festif avec Sakana et ses danseuses sur des rythmes tirés du répertoire traditionnel Guinéen à l'occasion de la fête de la musique à Aunay-sur-Odon. Retrouvez également La fanfare de l'Union Musicale qui déambule dans les rues de la ville.

Ce vendredi 16 juin 2017, le Festival de contes fait étape à la salle des fêtes de Souleuvre en bocage. Luigi Rignanese propose "Entrains" à la guitare, ce spectacle nous parle de bousculades clownesques, une rencontre dans un TGV entre un conteur et un légionnaire instructeur qui a fait toutes les guerres… À partir de 14 ans, réservation conseillée. Pique-nique en musique et garderie pour les enfants de plus de 6 ans proposée pendant le spectacle.

ORNE

Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 c'est la fête communale à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Au programme: Fête foraine, manège, animations diverses et vide-greniers le dimanche. C'est ouvert de 10h à 18h, rendez-vous dans le bourg de la commune.

Samedi 17 juin 2017 assistez au spectacle "Viva Las Vegas" au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Dans un premier temps, les élèves de l'Association Un pas en avant vous font découvrir le travail de toute une année sur des musiques toujours actuelles. Puis place à la mise en scène. Cette année "Viva Las Vega"! Au total ce sont plus de 100 danseurs et danseuses qui se donnent rendez-vous sur scène.