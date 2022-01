Rouen. Football : dernier déplacement pour le FC Rouen

Après le match nul obtenu face à Gonfreville 1-1, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) vont tenter de se donner de l'air dans leur course au maintien face à l'équipe de Mondeville lors de la 25e journée de National 3 le samedi 12 mai 2018.

De l'enjeu à tous les étages

À égalité de points avec le premier relégable, Dieppe, et un point seulement devant le deuxième relégable, Bayeux, les Rouges et Blancs ont toujours leur destin entre leurs mains mais n'ont pas d'autre choix que de remporter ce match sous peine de se voir dépasser par leurs concurrents directs et de retomber dans la zone rouge.

Mais cette tâche ne sera pas facile puisque Mondeville est passé leader, au nez et à la barbe de Oissel, lors de la dernière journée. Le FCR pourrait donc apporter une aide précieuse à son voisin dans la lutte à la montée en cas de victoire. Lors du match aller, Mondeville l'avait emporté sur le FC Rouen sur le score de 1-0.