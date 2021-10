L'UGC Ciné-cité de Mondeville lance ses "incontournables" 2011

Pour cette cinquième édition, qui se tient jusqu’au 17 janvier, c’est en tout 23 films que vous pourrez (re)découvrir.

Les 23 meilleurs films de 2011

Parmi eux, vous pourrez retrouver aussi bien des films d’art et d’essai que des succès populaires “grand public”. Tous se sont illustrés en séduisant le public et/ou les professionnels.

Parmi les films présentés :

- “Le Discours d’un Roi”, de Tom Hooper

- “The Tree of Life”, de Terrence Malick (Palme d’Or du festivlal de Cannes 2011)

- “The Artist”, de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Prix de l’interprétation masculine au Festival de Cannes.

- “Drive”, de Nicolas Winding Refn, véritable succès, Prix de la mise en scène à Cannes.

Sans oublier Intouchables, d’Eric Toledano et Oliver Nakache.



Pratique. Au cinéma UGC Ciné-cité, près du centre commercial Mondeville 2, jusqu’au 17 janvier. La programmation complète sur www.ugc.fr.