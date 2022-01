Fécamp. L'Europe s'invite à la plage

Les Maisons de l'Europe de l'Eure et de la Seine-Maritime se sont unies pour aller à la rencontre des habitants. Elles se sont rendues sur plusieurs marchés de l'ex Haute-Normandie depuis octobre 2017 (Bolbec, Yvetot, Gaillon, Gisors, Le Neubourg ou encore Verneuil), au total 16 villes. Du dimanche 6 au mercredi 9 mai 2018, ces Maisons de l'Europe ont posées leur stand sur les plages seinomarines (Etretat, Fécamp, Dieppe et Le Tréport). L'objectif est de mieux faire connaître l'Europe à un an des élections européennes.

Donner son avis

Tout le monde a un avis sur l'Europe et peut l'exprimer via une vidéo ou une lettre. Elles seront ensuite transmises à la Commission européenne.

Écoutez Mikayil Tokdemir, le président de la Maison de l'Europe de l'Eure :

On discute de l'Europe sur les plages seinomarines Impossible de lire le son.

Des agoras sur l'appartenance européenne

Pour faire une synthèse des propos recueillis sur les marchés et les plages normandes, des agoras seront organisées en juin 2018 à Évreux (Eure) et au Havre (Seine-Maritime). Pour l'occasion, des élus seront invités afin de leur présenter l'avis de monsieur et madame tout le monde. Les Maisons de l'Europe veulent développer l'éducation de tous à la citoyenneté européenne et à la réalité de la construction européenne.