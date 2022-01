Tinchebray. Le sacre de Marine Clautour

Quelque 900 personnes ont assisté à l'élection de Miss Normandie, vendredi 20 septembre au Colys'haie à Tinchebray (Orne). Les spectateurs ont eu tout loisir de voir et de juger les 15 candidates lors de leurs passages en robe longue et maillot. Pour qu'à la fin, comme le veut la compétition, il n'en reste qu'une.

Un rêve pour

les candidates

Une expérience aux allures de "rêve" a indiqué Loane Moire, 18 ans, originaire de l'Eure. "Je suis fière de mes racines normandes. Je défendrai la Normandie", soulignait Fanny Frébert, 23 ans, native du même département, avant le début de la compétition. "Une aventure exceptionnelle" confiait Maurine Baudry, 23 ans, de la Manche.

C'est finalement la candidate portant le numéro 9, Marine Clautour, vivant à Amfreville-la-Mi-Voie en Seine-Maritime, qui a été sacrée Miss Normandie 2019. En mars dernier, la jeune femme, encore étudiante en Master assurance et patrimoine, avait déjà décroché le titre de Miss Haute-Normandie. À 21 ans, c'est elle qui représentera la région à l'élection de Miss France 2020, programmée le samedi 14 décembre à Marseille et diffusée, en direct, sur TF1.

En route pour Tahiti

Avant cette étape, Marine Clautour devra mettre ses études supérieures entre parenthèses, notamment le temps de se rendre à Tahiti, avec toutes les autres candidates, pour préparer l'élection. Les jeunes femmes seront naturellement accompagnées pendant le voyage de Vaïmalama Chaves, Miss France 2019. Lors de la soirée du vendredi 20 septembre, cette dernière et ses quatre dauphines ont mené le show devant la salle. L'occasion aussi pour elle de s'exprimer sur le harcèlement physique et psychologique. "Je le sais, mais aussi, je l'ai subi. Ensemble, on va plus loin. Il faut vous battre pour l'égalité, la liberté et la fraternité". En Normandie, la dernière Miss à avoir été sacrée Miss France est Malika Ménard, originaire de Caen. C'était en 2010.

Podium. La première dauphine de Miss Normandie est Constance Vautier de Saint-Lô (Manche), 21 ans, étudiante en sciences de l'éducation et la deuxième dauphine, Fanny Frébert d'Évreux (Eure), 23 ans, ingénieure arts et métiers.

