Mythique. Indochine s'arrête deux jours au Zénith de Caen

Leur popularité les fait rester à Caen (Calvados) un jour de plus. Les musiciens et chanteurs du groupe Indochine seront au Zénith le vendredi 18 et le samedi 19 mai 2018.

Un 13e album qui cartonne

À l'occasion de la sortie de son treizième album en septembre dernier, Indochine a décidé de sillonner les routes de France. Leur tournée nommée Le 13 tour a déjà connu grand succès dans les Zéniths et à l'Accord Arena de Paris. Leur titre La vie est belle n'a cessé de passer à la radio.

Au menu de ces deux concerts, on n'oublie pas bien sûr L'aventurier, J'ai demandé à la lune et Trois nuits par semaine qui participaient et participent toujours au rythme des soirées folles. Le groupe mythique reste multigénérationnel. Jeunes adultes ou fans des années 80, la salle est toujours remplie de jeunesse, celle du corps et du cœur.

Pratique. Vendredi 18 et samedi 19 mai 2018 au Zénith de Caen. Concerts complets