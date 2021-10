Idées loisirs Normandie : Week-end du 7 et 8 janvier

Un spectacle de danse loufoque est à voir ce soir au théâtre d'Alençon à 17h et 20h30.





Une rencontre théâtrale est organisée cet arpès-midi à Cherbourg. Elle se nomme « à propos de Shakespeare et Henri VI ». C'est à 15h à la bibliothèque Jacques Prévert.









L'association AFRICAENFANTS organise ce soir un diner-spectacle au casino de Luc-sur-Mer. Cette soirée a pour objectif de financer en partie l'envoi de deux délégations au Cameroun (la première composée des étudiants EM-Normandie en Avril et la seconde fin 2012). Début de la soirée à 19h30, sur réservation.







Compétition de football U13 à Alençon dès 10h avec 24 équipes du grand Ouest, par exemple les équipes jeunes de Caen, Laval, Mondeville et Alençon. Les rencontrent se dérouleront sur la pelouse synthétique.





Chanteuses et chanteurs amateurs rendez-vous à Bréhal dimanche pour une d'après-midi café-chanson à l'espace Marcel Launay dès 16h. Il faut venir avec ses instruments ou ses bandes sons.





Un concert de chanson française demain soir à la Halle aux Grains à Bayeux avec Edgar, ce bayeusin d'origine vient présenter son 1er album dès 20h30.

La Foire Saint-Vincent a démarré hier à Argentan. Vous avez jusqu'au 21 Janvier pour profiter d'une vingtaine d'attractions place du Champ de Foire, mais aussi déguster les traditionnelles gourmandises des foires comme les pommes d'amour, les chichis et autres barbes à papa.





Dans le cadre du programme de visites proposées par l'Office de Tourisme de Caen "Découvrir Ma Ville". , venez faire « Caen à travers la littérature de Stendhal à Simenon ». Stendhal a placé un longue partie de son roman « Lucien Leuwen » à Caen , de même Paul Féval dans « Les Habits Noirs » et Simenon dans « l’Aîné des Ferchaux. » La ville prêtait et prête encore un décor magnifique aux romans qui s’y déroulent. Réservation obligatoire pour cette visite guidée qui commence à 14h30. Toutes les infos sont à retrouver sur www.tendanceouest.com





Les amateurs de chevaux sont invités à Cabourg demain. L'hippodrome propose tout au long de l'année un calendrier de courses de trot et en janvier, les trotteurs seront présents en diurne. Ouverture des portes à 13h15.







Rediffusion au cinéma l'Odéon à Cherbourg d'un classique de Laurence Olivier « Hamlet ». C'est à 18h demain au tarif habituel.





Pour la 4ème année, venez chiner à la brocante et collections de Saint Lô qui se déroule demain au foirail, route de Torigni. L'entrée est libre, RDV demain de 7h à 18h.





Ce sont les 10 ans du Théâtre du Maki à Caen aujourd'hui. Plus de 15h de spectacles osnt programmés par thème. On commence avec du théâtre, puis des spectacles et enfin des concerts. Départ des festivités à 14h30 jusqu'au bout de la nuit. Informations à retrouver sur tendanceouest.com



Jusqu'à lundi, venez voir Octopus au théâtre de Caen, un spectacle de danse moderne. Huit séquences qui alternent danses brillantes et illusions d'optique. De Philippe Decouflé par la Cie DCA. Musique Live par Nosfell. RDV à 20h.





Concert du groupe Asphalt Tuaregs pour du punk’n’roll avec Mystery Machine. C'est à l’Aigle au Corto à 21h, Concert gratuit.







Nozika et Pop Act seront en concert au El Camino à Caen ce soir. Venez gratuitement assister à cette soirée pop/rock à partir de 21h.





En football, la 12ème journée de CFA 2 se termine pour Mondeville face à Brest dès 18h, en CFA le Mans - B joue face à la Vitréenne dès 15h. Mais l'événement en foot ce week-end c'est bien sûr les 32 ème de finale de la coupe de france : Cherbourg – Chateauroux à 19h30, Avranches se déplacera à Luçon, Laval à Valence et le SM Caen reçoit Troyes. Une rencontre à suivre en direct sur Tendance Ouest dès 20h.





Concert de swing manouche ce soir à l'Agora de Granville. C'est « Nomann's land » par Chorda. Début à 20h30 .









Si l'une de vos résolutions 2012 est d'apprendre à danser, RDV à la glacerie tout à l'heure pour apprendre à danser le tango ! L'association La Tangomanie vous invite à participer à son premier stage de l'année 2012. Premier cours à 14h30 (niveau 1), dernier cours dimanche à 13h15 (niveau 3).