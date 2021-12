Agneaux. Muguet du 1er mai, tradition respectée !

La tradition reste forte pour cette petite fleur aux clochettes blanche et aux notes florales douces et délicates. On achète le brin seul pour offrir, ou des compositions qui sont toujours très prisées…

Un moment qui reste important pour les fleuristes. Clément Lecoq fleuriste à Agneau aux portes de Saint-Lô (Manche):

Cette année 2018, le prix du petit brin porte-bonheur reste stable à 1,50 euro en moyenne.

Vente du muguet par les particuliers encadrée

Si les fleuristes sont en première ligne, la vente du muguet sauvage est autorisée par des particuliers uniquement ce jour de 1er mai, avec des règles strictes, à plus de 50 mètres des boutiques des fleuristes, sans table ni tréteaux, et sans adjonction d'autres fleurs, donc pas de compositions florales.