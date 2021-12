Caen. Contrôlé à Caen en possession d'un kilo de cocaïne

Sofiane Benseidi, âgé de 28 ans, a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 26 avril 2018. Il devait répondre d'acquisition, de transport, de détention et d'usage illicite de stupéfiants en mars 2018.

Intercepté en gare de Caen

Arrivant de Mantes-la-Jolie (Yvelines) par le train, il s'arrête à Évreux (Eure) afin de réceptionner un colis. C'est à la gare de Caen qu'il est interpellé lors d'un contrôle. Le paquet contient un kilo de cocaïne d'une valeur de 50 000 €. L'individu devait poursuivre son périple jusqu'à Rennes en co-voiturage et remettre la drogue à quelqu'un dont il ignore le nom. Dans la mesure où il a déjà été incarcéré pour des délits liés aux stupéfiants, la procureure requiert quatre ans de prison ferme.

L'avocat de la défense plaide que son client est quelqu'un de vulnérable en situation précaire, repéré par des trafiquants. On lui demande d'effectuer le sale boulot, celui qui comprend le plus de risque. L'homme ne connait rien du réseau. Les enquêteurs n'obtiennent aucun renseignement pour remonter la filière. "Il ne savait même pas qu'il transportait de la cocaïne, pour lui c'était du cannabis. Il faut lui laisser la chance d'être encadré et soigné et la prison n'est pas l'endroit idéal. Ce n'est pas parce que vous allez frapper fort que vous allez frapper juste !"

Néanmoins Sofiane Benseidi écope de quatre ans de prison ferme. Il est maintenu en détention. Les scellés sont évidemment confisqués.

