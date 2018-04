Deux ans après l'assassinat du père Hamel, un livre sur le vivre-ensemble dans l'agglo de Rouen

Après le terrible attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) en juillet 2016, un collectif de citoyens s'est employé à renforcer le vivre-ensemble sur le territoire. Une action qui donne naissance désormais à un livre Vivre ensemble... ou mourir comme des idiots aux éditions Deux Plumes, sorti jeudi 26 avril 2018.

Ils sont des acteurs du vivre-ensemble sur l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). 27 contributeurs ont participé à l'écriture de Vivre ensemble... ou mourir comme des idiots aux éditions Deux Plumes. Des représentants religieux, des journalistes, des enseignants ou des responsables d'association... avec un point commun : leur engagement pour cette cause et l'envie de la faire connaître, d'autant plus depuis l'attentat qui a coûté la vie au père Jacques Hamel en juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). "Après ce drame, on s'est dit qu'il fallait accentuer nos actions pour éviter que cela se reproduise", explique Khalid Jerrari, à l'origine du projet.

Il a ensuite contacté ses amis qu'il définit comme "militants du vivre-ensemble" qui, à leur tour, l'ont mis en contact avec des représentants des différentes communautés religieuses. "C'est ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est la diversité des métiers, des catégories professionnelles, des croyances. L'objectif, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'il y aura un drame comme celui-ci, on sera d'autant plus unis".

Aimer l'autre et sa différence

Parmi ces contributeurs, le père Pierre Belhache, chargé du dialogue interreligieux pour le diocèse de Rouen, Marc Benhaïm, président de la communauté juive de Rouen, El Hadji Babou Ditèye, professeur d'histoire géographie ou encore Bachar El Sayadi, médecin cancérologue et imam. Tous livrent leur vision de ce qu'est le vivre-ensemble, une notion qui n'est pas si évidente à définir. "Pour moi c'est s'interroger sur comment on perçoit l'autre et sa différence. Et même au-delà. C'est aimer l'autre et sa différence", indique Khalid Jerrari.

AUDIO - L'invité de la rédaction : "Vivre ensemble... ou mourir comme des idiots"

Vivre ensemble... ou mourir comme des idiots aux édition Deux Plumes. Disponible depuis le 26 avril 2018. 6,90€.

A LIRE AUSSI.

IMAGES : cérémonie pleine d'émotion pour la réouverture de l'église de St-Etienne-du-Rouvray

Un an après, la France rend hommage au prêtre assassiné par des jihadistes

Sortie littéraire en Normandie. Échos d'une jeunesse engagée, une boîte à idées à l'adresse des politiques