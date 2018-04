Mes souliers sont rouges de retour avec un nouveau visage

Avant leur tournée programmée à partir du vendredi 15 juin 2018, le groupe Mes souliers sont rouges dont trois des cinq musiciens ont été renouvelés, donne un concert au BBC à Hérouville Saint-Clair (Calvados), mardi 24 avril, après une semaine de résidence pour peaufiner leur nouveau spectacle.

Jusqu'à l'ultime répétition avant la première, mardi 24 avril 2018, et après une semaine de résidence au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), les cinq musiciens de Mes Souliers sont rouges sont à l'écoute des derniers conseils du staff. Après son éclosion au milieu des années 90, l'une des formations musicales les plus populaires de Normandie est de retour sous une nouvelle mouture. "Il y a eu un break de deux ans après la dernière tournée avec les fondateurs du groupe qui s'est achevée en 2016, et voilà que nous repartons avec deux historiques et trois nouveaux qui nous viennent de Cherbourg, Avranches et Nantes", explique Gullivan qui pour sa part a observé une parenthèse de 2004 à 2011.

L'inspiration venue des anciens

Pour écrire cette nouvelle page avec brio, le groupe mise sur de nouveaux instruments dont un banjolélé, une pipe et une flûte irlandaises, et sur un mélange à parts égales d'anciennes chansons et de nouveaux morceaux. "Nous avons travaillé avec l'association la Loure à Vire qui depuis 20 ans collecte des enregistrements avec nos anciens. Nous nous en sommes inspirés aussi bien pour les textes que pour les mélodies". Sur scène l'énergie est toujours au rendez-vous, avec en toile de fond, la volonté d'entretenir le lien intergénérationnel qui porte le groupe depuis ses débuts. La prochaine tournée débutera le vendredi 15 juin 2018 au festival l'Oriolet à Vaiges (Mayenne), avant une trentaine de dates programmées jusqu'à la fin de l'année.

