Rouen. Il blesse un piéton en brûlant un feu rouge à Rouen

C'est à Rouen le 17 septembre 2016 que le prévenu est au volant de sa voiture, attendant qu'un feu vert l'autorise à poursuivre sa route. Pour une raison assez floue, il démarre alors que le feu est encore au rouge tandis que la victime s'engage sur le passage piéton. Le choc est inévitable, celle-ci est renversée et blessée à la tête et à l'épaule et souffre de quatre côtes cassées. Prenant conscience de la gravité de la situation, le conducteur s'enfuit à pied, laissant ses effets personnels dans son véhicule. Puis, il se ravise et revient sur les lieux de l'accident. La victime obtiendra quinze jours d'incapacité temporaire de travail. Entendu sur les faits, il reconnaît être passé au rouge.

Il renverse les rôles

À la barre, il déclare naïvement: "c'est elle qui m'a percuté, pas moi". Son casier judiciaire est vierge. Pour la partie civile, "les préjudices sont nombreux et doivent être réparés". Le ministère public constate que "la faute du conducteur est parfaitement caractérisée". Sa défense explique que "le conducteur a paniqué et a été dépassé par les évènements". À l'audience du jeudi 12 avril 2018 et à l'issue de ses délibérations, le tribunal le relaxe pour fait de délit de fuite mais le déclare coupable de blessures involontaires en lui imposant une suspension de son permis de conduire de huit mois.

