Rouen. Seine-Maritime : jugé pour imprudence au volant

La victime circule au volant de son véhicule sur un pont de Rouen (Seine-Maritime), le samedi 1er avril 2017. Arrêtée à un feu rouge, elle est soudain violemment percutée à l'arrière par le conducteur de la voiture qui la précède. Blessée et choquée, elle attend la Police qui arrive bientôt sur les lieux. Alors qu'elle est secourue pour lui prodiguer les premiers soins, le conducteur fautif se voit demander les différents documents autorisant la conduite automobile. Étranger, il possède un permis de conduire délivré dans son pays d'origine mais n'est pas titulaire d'un permis français. En outre, il n'a jamais souscrit de police d'assurance. Emmené au commissariat pour être entendu, il bredouille des explications confuses. La victime, quant à elle, se voit octroyer dix jours d'incapacité temporaire de travail.

Échec au permis en France

Lors de son audition, il confesse qu'il regardait l'eau du fleuve mais pas la route. On découvre également qu'il a tenté de passer son permis de conduire en France récemment, mais il a échoué. Pour le Procureur de la République, il y a "un évident manquement aux règles de la circulation routière". En l'absence de défense, le tribunal le reconnaît coupable, mardi 12 février 2019, des faits reprochés et le condamne à une peine de trois mois de prison entièrement assortis du sursis, à une amende délictuelle de 300 euros et à l'interdiction de passer son permis de conduire avant six mois.