Histoire. Rallye des familles : partez à la découverte du château de Fontaine-Henry

Les mercredis 2 et 9 mai 2018, le château de Fontaine-Henry (Calvados) propose aux aventuriers une nouvelle activité : le "Rallye des familles". Le principe ? Les enfants devront répondre à des questions sur l'histoire du lieu tout en parcourant le parc du château. Ce jeu d'observation et de réflexion permet aux enfants de découvrir ou d'approfondir les notions d'architecture et d'héraldique.

Un lieu idéal

"Ce concept permet d'attirer les enfants vers le patrimoine grâce au jeu, confie Élise Breard, responsable accueil et animations. C'est important pour nous de développer leur curiosité pour l'histoire et le patrimoine." Après le rallye, tous les participants pourront découvrir les intérieurs du château.

L'architecture de Fontaine-Henry est inspirée du style de la Renaissance, et il est classé monument historique de France. Il n'a jamais été vendu et s'est transmis de génération en génération depuis environ dix siècles.

Mercredi 2 et 9 mai 2018 à 14 h 30 au château de Fontaine-Henry. 9€50 adulte. 7€50 6-15 ans. Gratuit -6ans.