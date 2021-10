Les albums attendus pour 2012!

En 2012, vous retrouverez MIKA dans le courant du premier trimestre de 2012. Pour commencer la promotion de son disque, le chanteur a dévoilé un premier single, intitulé "Elle me dit", accompagné d'un clip. Le chanteur revient donc avec un troisième opus sur lequel ont participé Ellie Goulding, Pharrell Williams, Benny Benassi ou encore Martin Solveig.

Attendu le 14 février prochain, l'opus de Nicki Minaj pourrait bien être l'une des surprises de la fin de l'hiver. Déjà deux de ses singles sont connus : "Roman In Moscow" et "Stupid Hoe", qui fera office de premier titre relayant la nouvelle galette. Il s'agira du deuxième album studio de l'artiste, successeur de "Pink Friday".



Côté groupe, Muse sera de la partie. Le groupe britannique sera de retour avec un sixième album, faisant ainsi suite au très réussi "The Resistance". Un come-back d'abord confirmé par leur manager, puis par le groupe lui-même. Les membres de la bande ont annoncé une nouvelle création radicalement nouvelle.

Le retour des Cranberries est également imminent avec là aussi un sixième album, "Roses", prévu le 14 février. On a d'ailleurs pu sentir une certaine impatience de la part de la bande qui a dévoilé plusieurs titres comme "Show Me The Way", "Fire & Soul" et "Schizophrenic Playboy", de même qu'un court extrait du titre "Tomorrow", joué en live sur quelques scènes l'année dernière.



Mais l'artiste internationale la plus attendue en 2012, c'est Madonna. La star avait déjà commencé à faire parler d'elle en novembre dernier, avec un single qui avait fuité sur le net, intitulé "Gimme All Your Luvin". Trois albums sont attendus dans les prochaines années : le premier est prévu en mars prochain.

A noter également le retour des Smashing Pumpkins, des Beach Boys, de Paul McCartney, de Sean Paul, de Leona Lewis, de Kanye West, de Texas, de Sia...



Côté français, Charlotte Gainsbourg fera parler d'elle en fin d'année. Attendu en octobre prochain, le cinquième album de l'artiste fera ainsi suite à "Stage & Whisper", qui a abordé un tournant musical baigné dans plus de pop/électro. Une perspective alléchante pour la sortie de cette galette.

Dès le 9 janvier, vous pourrez apprécier l'univers de Da Silva, avec un nouvel album baptisé "La distance". Il sera d'ailleurs le 13 Janvier en concert au Tendance Live à Cherbourg aux côtés de Mani, Merwan Rim ou encore Boulevard des Airs.



Après un passage aux Rendez-vous Soniques à Saint-Lô, le groupe Zebda annonce son retour avec l'opus "Second tour" prévu dans les bacs le 23 janvier prochain. Le disque a été relayé par un premier single intitulé "Le dimanche autour de l'église" et traduisant parfaitement les intentions des lurons toulousains, en abordant des sujets sensibles et d'actualité.

Avec comme premier single "Come Back To Me", le trio Pony Pony Run Run revient avec un deuxième album. Il avait créé la surprise en 2009 avec "You Need To Pony Pony Run Run", et devrait continuer à séduire.

Dionysos affiche également un grand retour après quatre ans d'absence avec "Bird'n'Roll !", dont la sortie est prévue pour le mois de mars. "Cloudman" constituera le premier single relayant l'opus de la bande à Mathias Malzieu. La nouvelle création pourrait de nouveau s’inspirer d'un ouvrage de ce dernier. Les premiers teasers présentent le chanteur-écrivain affublé de costumes qui ne sont pas sans rappeler son roman "Métamorphose en bord de ciel".



Dans un style plus urbain, Shy'm sera de retour en juin avec son quatrième album, deux ans après avoir publié "Prendre l'air". Entre temps, Shy'm aura arpenté les plus grandes scènes françaises dans le cadre de sa première tournée. Elle sera à la mi-juin en concert à Courseulles sur mer au Festival Rire and Pop.

A noter également les retours de La Grande Sophie, de Revolver, de Tryo, de Jenifer, de Céline Dion, de Natasha Saint-Pier, de Sexion d'Assaut, d'Emmanuel Moire...



Nous retiendrons notamment le retour de Muse avec en esperant des titres aussi bons que Unnatural Selection sorti sur leur precedent album...