Caen. Handball : Pascal Mahé est de retour dans son "club de coeur" [Interview]

Après avoir débuté à Caen en tant que joueur, vous voici de retour en tant qu'entraîneur. Comment se sont passés vos premiers pas ?

"Ça a été une grande surprise et une grande joie d'être contacté par Thomas Lamora pour remplir cette mission. J'ai fait mes premiers pas de handballeur à 12 ans ici dans ce Palais des Sports, donc refouler ce terrain et reprendre en main cette équipe pour l'aider dans son opération maintien, ce n'est que du bonheur".

Vous étiez prêt à prendre cette équipe au moment où on vous a appelé ?

"Quand on est coach on est toujours prêt car on sait que ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai pas réfléchi longtemps, comme il s'agissait de Caen, mon équipe de cœur j'ai rapidement dit oui !"

Vous avez trouvé un groupe dans une dynamique moyenne, allez-vous changer beaucoup de choses pour obtenir le maintien ?

"Je leur ai dit quand je suis arrivé ici que mon travail au quotidien c'est de les accompagner dans la performance. Ils ont plein de savoir-faire, je suis là pour les aider à s'exprimer au mieux sur le terrain et qu'ils prennent du plaisir afin qu'on arrive à remplir cette mission ensemble."

Vous êtes actuellement intérimaire, seriez-vous prêt à prendre cette équipe sur le long terme si on vous le proposait ?

"Je suis complètement dans cette démarche d'intérimaire, de "bénévole de luxe", mais ça me convient très bien, et ça convient très bien au club puisqu'ils n'ont pas besoin de s'engager avec moi à long terme. On verra après cette courte mission s'il y a quelque chose à faire ensemble mais pour l'instant on se concentre sur le prochain match."

On imagine qu'en tant qu'ancien capitaine de l'équipe de France vous êtes un modèle pour beaucoup de joueurs, c'est un plus pour être écouté ?

"Un plus, je n'en sais rien. Mais j'ai l'expérience du haut niveau, ça me fait plaisir de jouer ce rôle-là. Les joueurs sont à l'écoute, la dynamique est positive même si on a perdu à Limoges."

Actuellement Caen est 11e donc pas encore relégable, c'est une bonne place ou vous visez plus haut ?

"Il va falloir gagner quelques points, mais il ne faut juste pas être dans les deux derniers. Qu'on soit 8e, 9e ou une autre place, peu importe, on veut juste gagner le prochain match."

Pratique. Caen - Billère vendredi 20 avril au Palais des sports à 20h30

A LIRE AUSSI.

OM: "Personne ne peut promettre de "sortir le nouveau Messi" prévient Zubizarreta

PSG: "La Ligue des champions, là où se joue la crédibilité d'une équipe" selon Emery

Michel Sardou: "Je ne suis pas l'homme de mes chansons"

Espagne: pour Zidane (Real), "ce n'est jamais acquis"

Youssef Aït-Bennasser : "Caen, au dessus des équipes qui ne jouent que le maintien"