Ouistreham : le maire, Romain Bail, condamné à un an de prison avec sursis

Le verdict est tombé jeudi 12 avril 2018 : le maire de Ouistreham (Calvados) Romain Bail est reconnu coupable de faux et usage de faux. Il est donc condamné à un an de prison avec sursis et 5 000 € d'amende.

Le projet suspendu

Cette condamnation intervient dans l'affaire du projet de centre d'interprétation des relations franco-britannique. Il est reproché à l'élu d'avoir fabriqué une fausse promesse de don, venant d'une fondation anglaise, document qu'il a présenté à son conseil municipal pour appuyer le dossier.

L'opposition à la maire de Ouistreham n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à cette condamnation. "On sait maintenant que le Maire de Ouistreham a trompé son conseil municipal en lui présentant délibérément un faux. Les conseillers municipaux doivent enfin se rendre à l'évidence et réagir, sinon, ils seront complices du désastre que notre ville subit. Romain Bail n'a plus aucune légitimité et crédibilité pour administrer Ouistreham et conduire son conseil municipal. Un million d'euros a été déjà gaspillé pour les études de ce musée qui ne se fera donc jamais. Ça suffit !", déclare ainsi Raphael Chauvois dans un communiqué.

La veille, mercredi 11 avril 2018, le même dossier a été suspendu par le tribunal administratif de Caen à la demande du préfet. C'est là, la validité de l'attribution du marché public de maîtrise d'œuvre au cabinet d'architecte qui est mise en cause.

