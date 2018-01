Ouistreham : le maire, Romain Bail, convoqué devant la justice

Le maire de Ouistreham (Calvados) Romain Bail est convoqué devant la justice jeudi 15 février 2018. Il devra répondre d'accusation de "faux et usage de faux" dans le cadre de l'affaire du centre d'interprétation des relations franco-britanniques.

Fausse promesse de don

En cause : une promesse de don de près de 3 millions d'euros, présenté par l'élu en septembre dernier lors du montage du dossier. Mail à l'appui, il assurait de la participation financière d'une fondation britannique, la Normandy Memorial Trust. Une promesse qui a, par la suite, été démentie par l'association.

Ce don venait supporter le lancement des travaux de ce bâtiment sur la plage de Ouistreham, mêlant musée, restaurant et auditorium pour faire vivre la vie culturelle de la commune. Un projet à 15 millions d'euros qui devrait voir le jour en 2019.

Romain Bail "confiant et serein"

"Je suis parfaitement confiant et serein, assure de son côté l'élu. Je laisse la Justice faire son travail et continuerai à me battre pour ce très beau projet ambitieux et nécessaire au développement de notre Région."

Pour rappel, le "faux et usage de faux" commis par une personne dépositaire de l'autorité publique est passible de sept ans de prison et 100 000 € d'amendes.

