Caen. Le Frac de Caen ouvrira ses portes début 2019

Après une ouverture repoussée - elle devait avoir lieu en mars 2018 - le Frac (Fonds régional d'art contemporain) de Caen (Calvados) devrait ouvrir ses portes, au 7 bis rue neuve bourg l'abbé, au début de l'année 2019. "L'équipe devrait déménager avant l'été", explique Emmanuelle Dormoy chargée de la culture à la ville de Caen. "La réalisation du nouveau bâtiment est pratiquement finie et très belle d'ailleurs", complète l'élue.

Un Frac Normand

Une affirmation qui atténue les doutes suscités par les déclarations d'Hervé Morin, le président de la Région Normandie à ce sujet. En février dernier, il dénonçait à Caen un bâtiment pour lequel "le financement n'est pas assuré pour le fonctionnement" et "un manque d'espace pour la conservation des œuvres que nous achetons au titre du fonds régional d'art contemporain."

En ce qui concerne une possibilité de fusion entre les Frac de Rouen et de Caen, Emmanuelle Dormoy répond : "l'idée n'est pas forcément de fusionner au sens de réduire mais, en revanche, l'idée est bien d'avoir un Frac Normand mais on aura un Frac Normand Caen et un Frac Normand Rouen. Aujourd'hui on travaille à une cohésion à l'échelle de la Normandie".

En attendant d'entrer dans ses nouveaux locaux, le Frac met par ailleurs en avant ses expositions en présentant son catalogue 2002-2014, samedi 21 avril à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

