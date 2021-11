Théâtre. L'intemporelle Bérénice au théâtre de Caen

Bérénice, la célèbre tragédie de Racine, revient sur la scène du théâtre de Caen (Calvados) les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril 2018. Pour cette pièce, Jacques Osinski, le metteur en scène, a choisi un décor pur, sans artifices. Il souhaite un "espace ouvert, sans recoin, sans refuge, un espace où les sentiments ont obligation de se mettre à nu." Les costumes sont simples, comme "intemporels".

Langue et texte vivants

Pour Bérénice, le plus important ce sont les voix et les corps des comédiens, c'est de "faire ressortir les mouvements de la langue, les mouvements des mots." Sans se toucher, les comédiens créent de l'émotion, des sentiments et ce par le biais de la parole. L'objectif est de faire ressortir la langue. Jacques Osinski est très sensible à la musicalité des mots. C'est une tragédie sans coup de théâtre, sans événement extérieur. La simplicité d'action donne un vrai suspens.

Pratique. Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril à 20 heures au théâtre de Caen. De 8 à 25 €

