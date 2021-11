Caen. Caen : les cheminots se rassemblent devant la permanence d'un député LREM

Ils sont partis de la gare de Caen (Calvados), lundi 9 avril 2018, pour se rendre jusqu'à la permanence de Fabrice Levigoureux, député La République en Marche du Calvados.

Une trentaine de cheminots de Caen et de Lisieux, menés par la CGT et Force Ouvrière, voulaient rencontrer le député. "On est prêt à discuter quand il veut", explique Christophe Bouchava, contrôleurs de train en Normandie.

Les cheminots voulaient rencontrer le député La République en Marche lundi 9 avril 2018. - Margaux Rousset

Les cheminots ont même installé un bout de rail sur la route juste devant la porte de la permanence, alors que la SNCF entame son quatrième jour de grève.

Les cheminots de Caen font un clapping devant la permanence de Fabrice Levigoureux à Caen, député LREM pic.twitter.com/vm4tWcWM3c — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 9 avril 2018

"On veut lui faire comprendre que ce que propose le gouvernement ça n'est pas bon du tout. Nous aujourd'hui on a d'autres idée qu'on voudrait exposer". Refaire de la SNCF une seule et même entité, éviter que l'ouverture à la concurrence ne fasse bondir les prix, voici quelques idées mentionnées par ce contrôleur.

La porte du député LREM est restée close ce lundi. "La balle est dans son camp maintenant", conclut Christophe Bouchava.