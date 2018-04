L'Université du Havre à la pointe du développement durable

Mercredi 4 avril 2018, des étudiants en filière environnement de l'université Le Havre Normandie (Seine-Maritime) ont reçu une attestation de formation "Bilan Carbone". Il s'agit d'une méthode utilisée dans les entreprises pour initier et piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 2015, l'université Le Havre Normandie (Seine-Maritime) propose à ses étudiants des filières environnement une formation '"Bilan Carbone". Une formation certifiante leur permettant d'acquérir les bases de méthode "Bilan Carbone". Il s'agit d'un moyen pour les entreprises d'initier et de piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un vrai plus pour intégrer une entreprise

La formation est dispensée sur deux jours par Joëlle Forget-Leray, professeur des universités formée dans le cadre d'un partenariat entre l'association Bilan Carbone et l'Institut de formation Carbone. Un vrai plus pour les étudiants puisque la formation est l'opportunité d'acquérir des compétences supplémentaires et de se distinguer lors de leur entrée sur le marché du travail.

Écoutez Joëlle Forget-Leray :

Trente étudiants formés

Mercredi 4 avril 2018, les étudiants du DUT Hygiène sécurité environnement – option environnement et du Master Gestion de l'environnement de l'université Le Havre Normandie se sont vus remettre officiellement une attestation pour leur formation " Bilan Carbonne ". Un événement organisé en écho à la semaine étudiante du développement durable (du 2 au 8 avril 2018). Tous les ans, l'université havraise dispense cette formation à une trentaine d'étudiants.

