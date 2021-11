Rouen. [notre dossier] À Rouen, la bataille du burger fait rage

Encore timide il y a quelques années, le marché du burger est en pleine expansion à Rouen (Seine-Maritime). "On profite d'une clientèle jeune et étudiante, explique Rodi Dogan, gérant du Diner Red Rooster installé depuis 2014 rue du général Leclerc, nos prix sont très abordables avec des burgers à partir de 9 €." Face aux fast-foods tels que Mc Donald's ou Quick, les restaurants de burgers ont su se différencier avec des produits mettant en avant la qualité. "Nous proposons un pain unique à base de pâte à pizza, des frites maison servies en quantité généreuse et des desserts que nous réalisons nous-même", poursuit Rodi Dogan. Des burgers à la française qui ont su mêler le goût et le côté pratique et rapide comme dans les fast-foods.

Holy Moly est le premier restaurant de burgers à avoir ouvert à Rouen, en 2012 et la nouvelle offre qui s'est depuis développée ne les perturbe pas. L'enseigne continue à attirer de nouveaux clients.

Une concurrence stimulante

L'ouverture de ces nouveaux restaurants, Laura et David Morali l'ont aussi vu. Le couple gère, depuis maintenant cinq ans, Oh my truck, l'un des premiers food trucks à s'être alors lancé alors dans le créneau des burgers. "On a senti l'arrivée de la concurrence, mais on compte sur une clientèle fidèle, affirme David Morali, la ville n'arrête pas de grandir et il en faut pour tout le monde." Le food truck a l'avantage aussi de s'installer, outre Rouen, dans d'autres villes de la région : "Nous participons aussi à différents évènements qui nous permettent de toucher une autre clientèle". Laura et David Morali n'ont d'ailleurs pas l'intention d'ouvrir un restaurant : "Ce n'est pas toujours facile en hiver, mais on apprécie le fait de pouvoir être au contact direct avec les clients". Même avis du côté du Diner Red Rooster qui ne voit pas le développement de nouveaux restaurants d'un mauvais œil, "on fonctionne beaucoup par le bouche-à-oreille, on a une réputation qui nous permet d'assurer notre clientèle", raconte Rodi Dogan.

Malgré tout, certains restaurants ont souffert de l'essor des burgers à Rouen. C'est le cas de Speed burger, installé rive gauche, qui a fermé définitivement ses portes à la fin décembre 2017. Lors de son ouverture, à l'été 2011, le restaurant, ouvert par le même franchisé qu'à Amiens (Somme), était alors le seul à proposer des burgers en livraison sur l'agglomération. Mais la franchise rouennaise n'aura pas pu faire face au développement de la livraison à domicile.

Développement de la livraison

"L'arrivée des livreurs à vélo a encouragé le marché à évoluer et à s'adapter", analyse Pierre Bunel. Le Holy Moly, ouvert en continu du midi au soir, est d'ailleurs l'un des seuls burgers (avec Rythm n'food) à proposer des livraisons à 15 heures ou 17 heures sur des plateformes comme Deliveroo. "C'est indispensable d'être présents sur ces plateformes, on peut difficilement faire totalement sans eux", complète Rodi Dogan, qui est présent sur trois des quatre services de livraison disponibles à Rouen. Tout comme Mc Donald's qui s'est aussi lancé sur ce créneau depuis novembre 2017.

A LIRE AUSSI.

Deliveroo : les livreurs à vélo débarquent à Caen