Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font le break chez les Brûleurs de Loup de Grenoble

Après une première victoire en ouverture de la série vendredi 23 mars 2018 sur le score de 4-3, les Dragons de Rouen ont réitéré la belle performance de la veille en s'imposant 3-0 lors du match 2 de la finale des Play-offs toujours sur la glace de Pole Sud de Grenoble samedi 24 mars 2018.

Il faut attendre les cinq dernières minutes de jeu du 1er tiers pour voir l'ouverture du score des Jaunes et Noirs sur un gros travail de Chad Langlais et d'Anthony Guttig qui sert parfaitement un Alex Aleardi esseulé au second poteau 1-0.

Les Rouennais vont alors faire le break après sept minutes dans le 2e tiers grâce à Nicolas Deschamps qui trouve un trou de souris sous la barre de Lukas Horak impuissant 2-0.

Malgré beaucoup de pénalités, les joueurs de Fabrice Lhenry vont tenir en infériorité numérique et vont parvenir à inscrire un 3e et dernier but en cage vide encore une fois par Nicolas Deschamps dans la dernière minute de jeu 3-0.

Grâce à cette seconde victoire, les Normands mènent dans cette série finale 2-0 et auront l'occasion d'accentuer encore un peu cette avance avec les matchs 3 et 4 qui se disputeront lundi 26 mars et mardi 27 mars 2018 sur la glace de l'Ile Lacroix (Rouen).

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen sont toujours en vie !

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Hockey sur glace : Grenoble égalise dans la série face aux Dragons de Rouen

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se qualifient pour la finale !

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !