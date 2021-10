Argentan. Dans l'Orne : 800 euros d'amende pour détérioration d'une voiture

Mercredi 21 mars 2018 une jeune femme âgée de 24 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour détérioration d'un bien appartenant à autrui à Argentan (Orne) en mars 2017.

À la barre la prévenue explique : "j'ai retrouvé ma sœur dans cette voiture, portière ouverte. Je voulais qu'elle en descende car pour moi elle était en danger. L'homme nous avait menacées lors d'une soirée à Hérouville".

Mais lors de l'enquête la victime a une toute autre version. "Une fille que je ne connaissais pas est montée en pleurs dans ma voiture, une autre est arrivée, hystérique mettant des coups de pied dans les portières et les ailes. Elle était fortement alcoolisée et c'est le videur de la discothèque qui a réussi à la maîtriser. Je n'avais jamais vu ni l'une ni l'autre".

800 euros d'amende

L'homme relève le numéro de la jeune femme et tente de la contacter pour un recours à l'amiable mais sans succès. La procureure parle d'incivilité et requiert une amende conséquente ainsi qu'un stage de citoyenneté. Elle écope de 800 euros d'amende et d'un stage pour lui apprendre les règles de vie en société.

