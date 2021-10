Rouen. Seine-Maritime : les avocats mobilisés contre la réforme de la justice

Ils étaient une cinquantaine à s'être donnés rendez-vous à Rouen (Seine-Maritime) devant le palais de justice pour une journée "justice morte". Toutes les audiences ont été renvoyées, les permanences de commission d'office ou encore les consultations de maison de justice étaient suspendues, mercredi 23 mars 2018. Les avocats de Rouen se sont à nouveau mobilisés contre le projet de réforme de la justice, présenté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

Ils dénoncent toute une série de nouvelles mesures jugées "totalement inacceptables pour nos concitoyens comme pour notre profession et centrées sur un seul objectif : économiser."

Des litiges traités sans audience

Parmi les raisons de leur colère, le renforcement des pouvoirs du parquet et de l'enquête au détriment de ceux de la défense, le recul des droits et de la place des victimes, le développement du juge unique ou encore l'augmentation des jugements dématérialisés et déshumanisés. "Il est prévu que les petits litiges soient traités sans audience et sans comparution des parties, explique Arnaud de Saint-Rémy, président de la conférence régionale des bâtonniers de Normandie. Ça veut dire que simplement sur dossier, le requérant et le défendeur présentent leurs arguments et le juge statue sans même les avoir entendus. Je considère que c'est un recul formidable et très inquiétant de l'accès au droit et de la justice."

Les avocats regrettent aussi la manière dont le projet de loi de programmation de la justice 2018 - 2022 a été conçu, sur la forme. "Il n'y a eu ni consultation, ni concertation, déplore Éric di Costanzo, bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen. [...] C'est ce qu'on appelle un passage en force."

Un mouvement interprofessionnel

Symboliquement, les avocats ont déposé une gerbe devant le palais de justice de Rouen, sur laquelle était inscrite "Au secours ma justice", avant de respecter une minute de silence. Ils ont ensuite rejoint la préfecture, où une délégation a été reçue.

D'autres mouvements de grève sont d'ores et déjà prévus, vendredi 30 mars 2018, avec une journée d'action nationale interprofessionnelle et intersyndicale qui mobilisera aussi les magistrats et les greffiers. "Nous continuerons jusqu'à ce que le gouvernement entende raison", affirme Arnaud de Saint-Rémy. Le projet de loi doit être présenté mercredi 18 avril 2018 en conseil des ministres.

