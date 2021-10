Rouen. Bonne table à Rouen : le River's pub

Enseigne lumineuse, billards, jeu de fléchettes, banquettes, il suffit de quelques pas dans le River's pub pour entrer dans l'ambiance : un pub à l'anglo-saxonne. Mais l'établissement n'entre pas dans les clichés, tout est fait en finesse et c'est le cas aussi pour le service : les serveurs n'abusent pas des formules de politesse et c'est agréable. À table, la première satisfaction est de se voir apporter une bouteille d'eau sans avoir besoin de la demander.

Sauce, salade et frites en plus

Avant même de regarder, je sais ce que je vais choisir et suis persuadée qu'il y en aura sur la carte : des burgers. Et au milieu des grillades et salades, il y a bien plusieurs choix de burgers. J'opte finalement pour la "formule pub", à 16,90 € composée soit d'une entrée et d'un plat, soit d'un plat et un dessert. Pour moi, ce sera donc le burger tant attendu et un moelleux au chocolat. Les commandes sont prises rapidement et arrivent sur la table aussi vite. Et là, bonne surprise, le burger est accompagné d'une sauce, de salade et de frites. Je ne suis pas déçue de mon choix et le déguste en quelques minutes.

Je n'ai, une fois de plus, qu'à attendre quelques minutes pour avoir le dessert entre les mains. Là aussi, c'est une réussite puisque le moelleux est placé au milieu d'une crème anglaise qui permet d'attendrir le chocolat.

Pour 16,90 €, j'ai donc eu un burger et un moelleux au chocolat, plutôt classique mais vraiment bon et avec un service impeccable.

Pratique. Le River's pub, au 107, quai Jean-de-Béthencourt à Rouen.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen: le Bristro Régent, quai Vendeuvre

Bonne table à Rouen : une pause déjeuner au Café noir

Bonne table à Caen : Bistropolitain, un nouveau nom en centre-ville

Bonne table à Caen. Le Kikalou, à la Folie Couvrechef