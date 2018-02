Bonne table à Caen. Le Kikalou, à la Folie Couvrechef

Fréquenté par de nombreux habitués, le restaurant le Kikalou dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen (Calvados) offre de belles surprises, avec une cuisine traditionnelle française.

Lové sous les arcades de la rue commerçante du quartier de la Folie-Couvrechef à Caen (Calvados), le restaurant Kikalou imposera aux nouveaux visiteurs une petite prise de renseignements au préalable, pour bien repérer son emplacement. D'ailleurs, quelques pas à l'intérieur suffisent pour comprendre que la table est fréquentée par de nombreux habitués, conférant ici une ambiance à mi-distance entre le "routier" et la brasserie traditionnelle.

Plat du jour copieux à 8,90 €

Mais surtout, et en s'appuyant justement sur l'avis des habitués, on y mange bien. Lors de notre passage, un gâteau d'andouilles de Vire aux deux pommes ou une terrine de poissons printanière aux fines herbes offraient largement de quoi s'ouvrir l'appétit. Suivaient en plat du jour à 8,90 € (copieux), un parmentier de canard aux cinq épices ou un pavé de cabillaud accompagné d'une crème citronnée, avec un crumble de légumes. La délicatesse de ce dernier, avec à la fois un mélange de produits fondants et d'autres plus croquants, témoignaient bien de l'attention mise par le chef dans la préparation de ses plats. Côté dessert, une proposition quotidienne est disponible en vitrine en plus des classiques mousses au chocolat, crèmes brûlées, tartes tatin et îles flottantes.

En plus des menus affichés à l'ardoise, quelques plats alimentent la carte de la maison, avec notamment plusieurs recettes de salades composées ou de galettes. Deux poissons et trois viandes sont toujours disponibles. Avec une eau pétillante, une entrée et un dessert, j'ai dû régler une note de 16,90 €.

Pratique. 29, rue des Boutiques à Caen. Tél. 02 31 43 74 74

