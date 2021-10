Évreux. Formule 1 : le Normand Esteban Ocon veut franchir un cap et monter sur le podium

C'est votre deuxième saison en tant que titulaire, est-ce que ça change la façon d'aborder les choses ?

Bien sûr ! Il y a le stade de la découverte en moins. Et puis on peut, avec l'expérience, changer deux ou trois petites choses sur l'entrainement. Donc forcément les petits soucis que j'avais, je ne les ai plus.

Comment est-ce que vous vous sentez pour débuter cette saison ?

Ma préparation physique a été au top. J'ai passé plus de deux mois à Font-Romeu, en altitude, pour la respiration. J'ai pris plus de quatre kilos de muscles, c'est une bonne chose. On est content du développement de la voiture, on continue à l'améliorer. Il faudra être prêt quand ça compte, pour la qualification à Melbourne.

Vous la sentez comment cette voiture, par rapport à l'an passé et à la concurrence ?

On veut au moins faire aussi bien que l'année dernière, en restant dans le top quatre mais on veut se rapprocher du top trois. Mais ça ne sera pas simple, il y a beaucoup d'équipes très rapides. Sur un plan personnel, je veux réussir à monter sur le podium cette année !

Le halo de sécurité à beaucoup fait parler cet hiver, comment vous vous y adaptez ?

Depuis que j'ai commencé les tests, c'est devenu transparent. La FIA a travaillé là-dessus pour notre sécurité. Ce n'est pas la solution la plus belle, mais je suis sûr que dans l'avenir, au niveau esthétique, ce sera mieux.

"Ce qui est sûr, c'est que je veux être champion du monde un jour !"

Le retour du Grand-Prix de France, c'est forcément une bonne nouvelle...

C'est exceptionnel ! C'est une des meilleures nouvelles que j'ai entendues l'année dernière. Je ne croyais pas trop aux rumeurs... Mais ce retour, c'est un rêve qui va devenir réalité. Rouler à la maison ça va être quelque chose de fort donc j'ai hâte d'y être. Et si je peux faire un super résultat, c'est encore mieux.

On vous a vu apaiser les relations avec votre coéquipier, Sergio Pérez...

Oui, c'est important qu'il y ait une bonne relation entre lui, moi et l'équipe, pour ne pas créer de tension et qu'on travaille pour la performance. Après, on n'ira pas en vacances ensemble. Mais ça se passe bien et on a eu de bonnes journées de travail ensemble.

Vous serez donc à nouveau autorisés à vous battre en course ?

Oui, mais la politique reste la même : il ne faut pas se toucher et perdre des points bêtement. Ça va être tellement serré pour en marquer, donc on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Tout ça c'est derrière nous, je l'espère.

Vous êtes toujours dans la filière Mercedes. Les rejoindre la saison prochaine, c'est votre objectif ?

Ce qui est sûr, c'est que je veux être champion du monde un jour ! Rejoindre Mercedes ce serait le top, ma carrière est managée par Mercedes, je suis pilote Mercedes... Ça serait vraiment super, mais je suis dédié à Force India cette année. Il faut que je fasse des bons résultats pour avoir des opportunités dans le futur.