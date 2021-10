Caen. Du sport contre le cancer à Caen et Rouen : "Oui, mais adapté !"

Rouen et Caen "sportent" contre le cancer du jeudi 15 au samedi 17 mars 2018. Des ateliers d'activités physiques adaptées sont proposés dans les établissements de santé et des stands d'informations sont mis en place pour présenter les bienfaits du sport sur la lutte contre la maladie. Xavier Blaizot, coordinateur du réseau Onco Normandie et docteur en neurobiologie, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 15 mars.

Xavier Blaizot, coordinateur du réseau Onco Normandie et docteur en neurobiologie Impossible de lire le son.

Une activité adaptée

D'après plusieurs études, le sport permet de diminuer la fatigue de 30% et de réduire le risque de récidive de 40%. "Il n'y a pas une ou deux activités physiques à cibler, explique-t-il. On peut tout faire, mais il faut que l'activité soit adaptée, bien encadrée par une personne formée qui connaisse bien les spécificités d'une personne touchée par le cancer. On peut faire du tennis, de la marche nordique, de la natation…"

