Rouen. Retraités : pourquoi ils manifestent en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Les retraités sont descendus dans la rue, jeudi 15 mars 2018, dans le cadre d'un appel à la mobilisation nationale. Au Havre (Seine-Maritime), la manifestation s'est tenue à partir de 10h30 devant la sous-préfecture et a rassemblé environ 1 200 personnes selon le décompte de la police.

Rassemblement à la même heure à Dieppe (Seine-Maritime), là aussi devant la sous-préfecture avec 500 (selon la police) à 800 participants (selon les syndicats). Mais aussi à Rouen où environ 2 000 retraités ont défilé entre le Théâtre des arts et la place Saint-Marc, entraînant des interruptions de circulation du métro et des Teor.

Les manifestants dénoncent aussi l'impact des différentes hausses sur le gaz ou encore le gazole. - Amaury Tremblay

Deux mobilisations ont été organisées dans l'Eure avec, selon la police, 400 personnes réunies à Évreux, sur le pré du Bel Ébat, à 10 heures. À Vernon, les retraités étaient un peu moins de 200 à se mobiliser devant la mairie.

Pouvoir d'achat en baisse

Les retraités dénoncent la baisse de leur pension suite à la hausse de la CSG décidée par le gouvernement. "Avec ma femme, on perd 2 000 euros par an à cause de cette mesure, affirme Claude Foucrier, âgé de 72 ans, à côté il y a en plus le coût de la vie qui augmente comme le gazole et l'électricité."

Plusieurs centaines de retraités s'élancent vers la préfecture de #Rouen. pic.twitter.com/EOBwv6NDJy — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) March 15, 2018

"Je ne crois plus à rien", rétorque Jacques Bouteiller, habitant Croix-Mare (Seine-Maritime), alors que le chef de l'État, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les retraités, mercredi 14 mars 2018, lors d'un déplacement à Tours (Indre-et-Loire), en rappelant la suppression progressive de la taxe d'habitation.

Yves Nincollet a subi une baisse de 35 euros par mois de sa pension de retraite. - Amaury Tremblay

"Faire des économies ailleurs"

Un peu plus loin, même colère pour Yves Nincollet qui touche 1 150 euros par mois et a subi une baisse de sa pension de 35 euros : "Si moi je suis considéré comme un riche, alors qui sont ceux qui ont une pension encore plus élevée ?" C'est le cas de Patrice Leconte qui a "une bonne retraite", selon ses mots, avec 2 000 euros par mois. "J'ai travaillé 42 ans, comme ma femme, et j'aimerais que le chef de l'État s'occupe de faire des économies ailleurs comme le Sénat, plutôt que de s'en prendre aux seniors."

Témoignages de retraités à Rouen Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Maisons de retraite : la liste des rassemblements en Normandie pour soutenir les Ehpad