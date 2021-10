Caen. Bonne table à Caen : Chez Sandy, bar à soupe aux couleurs de l'île Maurice

C'est une petite adresse, nichée au début de la rue Caponnière à Caen (Calvados) que l'on peut facilement manquer. Pourtant, les odeurs épicées qui s'échappent de la cuisine de Chez Sandy sauront éveiller la curiosité des plus gourmands.

Bar à soupes

Ici, pas de chichis, la cuisine est traditionnelle et sans prétention. Le produit phare du restaurant, c'est bien sûr sa partie "bar à soupes". Au choix, quatre saveurs différentes : poulet épicé, porc laqué, phô (à base de pâtes de riz et de viande de bœuf) ou encore raviolis aux crevettes. Le tout est proposé en large portion, dans des plats tenant d'ailleurs plus du petit saladier que du bol.

À la carte, on retrouve également le Bo Bun (un poil trop salé pour mon amie), le riz porc laqué, les nouilles sautées aux poulets ou encore le porc au caramel, le rougail saucisses ou encore le thon massalé. Ce sera pour ma part un poulet tikka sauce yaourt, agrémenté d'une très légère pointe de tandori.

Côté prix, une formule entrée (avec au choix des nems, des samoussas ou encore des raviolis frits) et plat ou plat et dessert (café gourmand, perles de coco ou riz au lait à la cardamome) est proposée pour 12,50 €. La formule complète est, elle, à 16 €. Le petit plus de Chez Sandy ? Trois plats végétariens sont également inscrits à la carte.

Pratique. 32 rue caponnière. Tél. 02 31 08 83 60. Ouvert du lundi au samedi midi et soir.

