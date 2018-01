Bonne table à Caen : Comme un cheveu sur la soupe, assortiments végétariens

Vendredi 22 décembre 2017, c'est dans un restaurant vegan, qui a pour particularité de faire aussi salon de coiffure, que nous avons pris notre pause déjeuner.

L'endroit est insolite à plus d'un égard. Car en plus d'être l'une des rares adresses vegan de Caen (Calvados), Comme un cheveu sur la soupe a aussi la particularité d'accueillir en arrière-boutique un petit salon de coiffure. Dès que vous poussez la porte du 144 rue Caponière, une jolie touche de fantaisie et une ambiance cosy vous saisissent.

Une assiette unique

Autre particularité du lieu, pas de carte ou de menu. Ici, on mange selon l'arrivage et l'inspiration du chef qui vous compose une belle assiette. Comme prévu, pas de viande, ni d'aliment issu de la production animale, dans les plats. Pour nous, ce sera un assortiment composé d'une soupe de pomme de terre et pannais, agrémentée de quelques graines de sésame, un petit feuilleté choux et noix de coco, quelques pommes de terre aux lentilles, le tout accompagné d'une salade assaisonnée au soja. Tout est 100% bio et vegan, et même le pain - sans gluten et à la farine de sarrasin et de lupin - ne déroge pas à la règle.

Un bel assortiment qui nous laisse toutefois de la place pour un dessert. Au choix, la formule plat et dessert du jour (pour 16,50€ avec un café) propose, ce midi-là, une part de fondant au chocolat, léger comme il faut et accompagné d'une bonne dose de coulis de caramel, ou l'option café gourmand (à 17,50€). Là encore, un assortiment qui surprendra notre tablée avec notamment une verrine betterave - poire - cassis - pomme - gingembre - butternute, un cake au cassis, un croustillant chocolat et un rocher coco.

Au moment de payer, notez l'amusante décoration derrière le comptoir : l'ensemble des cartes de fidélité des clients recouvrent le mur formant un papier peint insolite et multicolore.

Pratique. Ouvert le midi. Tél. 09 53 18 64 06.

