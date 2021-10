Un vrai/faux JT du web vu par Omar et Fred.

Omar et Fred s'illustrent depuis quelques jours dans une nouvelle web-série qui vous est présentée sous forme de JT du net. C'est pour promouvoir la dernière version d'internet explorer que le duo comique vous présentera régulièrement de nouvelles éditions de ce nouveau Journal du web totalement décalé avec de fausses informations "à la Omar et Fred" comme ce rappeur qui ne rappe que des notices d'utilisation. Il y en aura 12 au total, ce qui nous emmènera jusqu'au mois d'avril. L’éditeur informatique a souhaité une web série participative, ainsi, il vous est possible, si vous le souhaitez, de poser des questions via le site leworldwideweb.fr. Regardez.