Le "SAV" d'Omar et Fred, "Secret Story" et "Bref", les émissions TV qui comptent le plus de fans sur Facebook

Canal+ est d'ailleurs la chaîne la plus représentée dans ce classement. Outre Le SAV et Bref, les internautes montrent leur attachement au Canal Football Club, Les Guignols de l'info, Le Petit journal et Le Grand journal. En élargissant le top aux vingt meilleures places, s'ajoutent également Le Zapping (380.000 fans) et Groland (310.000).

TF1 et M6 sont aux coude à coude, avec cinq rendez-vous chacun. La Une parvient à placer Secret Story, Pascal le grand frère, Koh-Lanta, Téléfoot et Confessions intimes. Côté M6, Scènes de ménages fait l'unanimité, préféré à La France a un incroyable talent, Pékin Express, L'Amour est dans le pré et Un dîner presque parfait.

Le service public décroche la septième place avec le feuilleton Plus belle la vie. L'émission musicale de Nagui, Taratata, se classe également dans les vingt premiers, fort de 160.000 fans.

Les dix émissions de la télévision française qui comptent le plus de fans sur Facebook :

01. Le SAV d'Omar et Fred (Canal+) : 3,06 millions

02. Secret Story (TF1) : 2,51 millions

03. Bref (Canal+) : 2,01 millions

04. Canal Football Club (Canal+) : 1,31 million

05. Scènes de ménages (M6) : 1,29 million

06. Les Guignols de l'Info (Canal+) : 860.000

07. Plus belle la vie (France 3) : 750.000

08. Pascal, le Grand Frère (TF1) : 600.000

09. Le Petit Journal (Canal+) : 590.000

10. Le Grand Journal (Canal+) : 520.000