Caen. Collecte nationale des Restos du Cœur : coup d'envoi en Normandie

À l'hiver 1985, Coluche lançait les Restos du Cœur. 33 années plus tard, l'hiver se termine mais les Restos ont toujours besoin de la générosité des Français.

Collecte en Normandie

Denis Cambon est le responsable de la collecte des Restos du Cœur dans le département du Calvados, qui comme tous les départements en Normandie et en France, font appel à la générosité publique, vendredi 9 et samedi 10 mars 2018.

Par exemple dans le Calvados : 500 000 repas ont été servis durant l'hiver 2017/2018, mais désormais, les besoins sont tels que l'hiver fini, les Restos enchaînent sur la campagne d'été… Comme partout ailleurs, 750 bénévoles sont mobilisés dans les supermarchés et hypermarchés alimentaires du Calvados durant ces deux jours de collecte. Écoutez Denis Cambon :

Les produits à prioritairement donner lors de cette collecte : conserves de poisson et de légumes, plats préparés, huile, farine, sucre, et produits d'hygiène et pour bébés.

Les Restos du Cœur ont besoin de reconstituer des stocks de nourriture. - Eric Mas

Vendredi 9 mars 2018, ce sera aussi le concert des Enfoiré, diffusé sur TF1. Chaque CD ou DVD acheté représente 17 repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur.

