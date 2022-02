Conches-en-Ouche. 1300 chênes pour Notre-Dame : l'annonce de Groupama est-elle précipitée ?

L'annonce a été rapide et largement reprise. Mardi 16 avril 2019, l'assureur Groupama, troisième propriétaire de forêts privées en France avec 20 000 hectares, a déclaré offrir les 1300 chênes centenaires nécessaires à la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parti en fumées quelques heures plus tôt. Ces chênes seraient prélevés dans le massif de Conches-en-Ouche dans l'Eure, réputé pour ces essences de chênes. "On a été ému comme tout le monde, explique Éric Donnet, directeur général la société forestière Groupama. Nos anciens nous ont laissé des forêts de chênes majestueuses. On s'est dit que ces cathédrales sur pied, on pouvait en faire des cathédrales réelles".

Joints par Tendance Ouest, mercredi 17 avril 2019, des responsables forestiers se sont montrés surpris, voire sceptique face à cette annonce. À l'heure actuelle, les besoins n'ont pas encore été établis et rien n'assure seulement que la charpente sera bien reconstruite en chêne.

"La reconstruction de la charpente sera sans doute verrouillée sur le plan administratif par un cahier des charges très spécifique", explique simplement Nicolas Lorique, ingénieur forestier pour le centre régional de la propriété forestière de Normandie, qui regroupe notamment les plans de gestion forestières des propriétaires privés.

"Ce n'est pas déconnant"

"Ça fait un peu effet d'annonces mais ça ne me paraît pas déconnant, ça peut se faire dans le respect de la réglementation" explique-t-il néanmoins.

Le spécialiste précise malgré tout que d'autres chênes en France pourraient sans doute tout aussi bien convenir, si ce n'est mieux, et que cela ne sera su que lorsque les besoins seront clairement évalués et les cahiers des charges établis.

"Notre don permet en tout cas d'offrir l'opportunité de se dire que ces chênes existent et que Groupama propose de les prélever. Cela offre le choix aux architectes de reconstituer la charpente à l'identique, affirme de son côté Éric Donnet. C'est cette hypothèse que l'on voulait préserver".

Mercredi dans la soirée, aucun contact n'avait cependant été pris entre Groupama et la fondation du patrimoine ou les architectes des monuments historiques. Il est trop tôt donc pour parler de calendrier de coupe et même pour affirmer que ces chênes seront bien utilisés pour la charpente. Le groupe promet en tout cas de reconstituer les essences pour le futur dans le cas où les 1 300 chênes centenaires seraient bien prélevés.

