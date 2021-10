Troarn. Handicapé par un AVC, il prend le volant près de Troarn

Un quadragénaire a été jugé mercredi 7 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour délit de fuite après un accident, prés de Troarn à l'est de l'agglomération, le mercredi 12 juillet 2017.

L'homme conduit malgré son handicap

Vers 18h30 une voiture en stationnement est percutée par un véhicule qui lui casse un phare et prend la fuite. Lorsque le chauffard est identifié, les enquêteurs se retrouvent face à un homme handicapé par un accident vasculaire six mois plus tôt, sa jambe droite étant nettement défaillante. Le prévenu avait déjà été jugé et sa peine ajournée en attente de l'indemnisation de la victime, ce qui n'a pas été fait.

Délinquant routier

La procureure qualifie l'homme de délinquant routier à la lecture des quatorze mentions de son casier judiciaire dont neuf pour conduite en état d'ivresse. Elle ajoute qu'à la suite de son problème de santé, il n'est plus en capacité de prendre le volant et requiert une interdiction de conduire durant deux ans pour causse de dangerosité.

Le tribunal reporte sa décision au mercredi 11 avril 2018, date à laquelle le prévenu devra fournir un justificatif de dédommagement de la victime, soit la somme de 268,48 €.

