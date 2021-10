Merville-Franceville-Plage. Calvados : un trentenaire terrorise sa famille

Un trentenaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 28 février 2018. Il est accusé de violence avec usage d'une arme en avril 2017 et menaces de mort réitérées au mois d'août suivant à Merville-Franceville.

En avril 2017, le prévenu se rend dans la ferme de sa grande tante où vivent son frère et sa compagne. Il tente de percuter avec sa voiture cette dernière. "Je n'accepte pas qu'ils vivent la-bas ! Je leur ai dit de dégager, ils n'ont rien a y faire !". Le prévenu a ensuite tiré les cheveux et frappé la jeune femme. La victime sollicite 4 000 euros de dommages et intérêts. Au mois d'août, il menace son grand-oncle qui lui refuse l'accès à son domicile. "Avant de venir j'avalerai une bouteille de vodka et ensuite je tuerai toute la famille !"

Différents familiaux et d'héritage

La fixation sur fond d'alcool de l'individu sur sa famille est pathologique et la procureure juge les faits inquiétants "Il faut y mettre un coup d'arrêt avant que cela ne tourne au drame ". Une peine ferme est requise ainsi qu'une interdiction de contacts. L'homme écope de six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve pour les deux dossiers. Il a interdiction de paraître à Merville-Franceville et de tenter d'approcher huit membres de sa famille. Il devra verser 1 000 euros à la jeune fille et 1 euro à son grand oncle. Enfin Il devra s'acquitter des frais de justice et entreprendre des soins.

