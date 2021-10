Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole face à Niort en mauvaise passe ce soir

Après leur courte défaite chez le leader Reims 2-1, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) retrouvent leur stade Robert Diochon vendredi 2 mars 2018 et affronteront l'équipe de Niort pour le compte de la 28e journée de Domino's Ligue 2 à partir de 20 heures pour un match déterminant dans la course au maintien.

Niort traverse une mauvaise passe

Toujours classé 19e, les joueurs de Manu Da Costa se retrouvent aujourd'hui à deux points de Bourg-en-Bresse et à trois points du premier non relégable Nancy 17e. Un classement pas terrible non plus pour les Chamois Niortais qui se retrouvent aujourd'hui en 16e position après une mauvaise passe.

En effet, les visiteurs du jour restent sur série de dix matchs où ils n'ont réussi qu'un seul match nul pour neuf défaites ce qui a contraint la direction du club à mettre à pied son entraîneur en début de semaine.

Si leur dernière victoire remonte au 28 novembre 2017 face à Ajaccio 2-0, espérons que le réveil niortais ne se fasse pas face aux joueurs de QRM qui ont toujours autant de mal à s'imposer à domicile.

